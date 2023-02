Pugno in faccia al medico del pronto soccorso, un uomo nei guai

SCORRANO – L’ennesima aggressione ad un medico fa scattare l’indignazione e la protesta da parte del personale sanitario. L’ultimo episodio si è verificato martedì notte a Scorrano.

Protagonista – per così dire – un uomo, già al centro in passato di alcuni fatti di cronaca si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale accompagnato da un rappresentante delle forze dell’ordine perché – secondo le prime ricostruzioni – avrebbe tentato di sfondare la porta di un’abitazione di un cittadino di Otranto.

Dopo pochi minuti l’uomo, di nazionalità straniera, ha iniziato dapprima ad inveire contro tutto e tutti e poi ha aggredito improvvisamente un medico in servizio sferrandogli un pugno in pieno volto. A causa del violento colpo subito la vittima è crollata a terra perdendo conoscenza. Un episodio inquietante avvenuto davanti a numerosi pazienti in attesa di essere curati. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la situazione alla normalità mentre nel frattempo il medico ha ripreso conoscenza anche se al momento è ancora sottoposto a diversi esami per accertare eventuali danni subiti.

Nella tarda mattinata di oggi l’aggressore è stato fermato e condotto in caserma dai Carabinieri della locale stazione..