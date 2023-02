Passaporti, open day il 14 febbraio

LECCE – Open day previsto per la giornata del 14 ferbbraio per accelerare i tempi di rilascio del passaporto . Nella giornata di San Valentino gli Uffici Passaporti della Questura di Lecce e dei Commissariati di Galatina, Gallipoli, Nardò, Otranto e Taurisano, saranno aperti dalle 9:00 alle ore 18:00. I residenti dei comuni della provincia di Lecce, che hanno già effettuato la prenotazione on line sul sito “Passaporto elettronico” e che abbiano particolari e documentati motivi di urgenza, potranno presentarsi presso l’ufficio di polizia territorialmente più vicino al luogo di residenza per presentare l’istanza, anticipando così i tempi di rilascio. Le pratiche verranno acquisite in ordine di arrivo. Ovviamente l’invito è quello a presentarsi solo se muniti di tutta la documentazione richiesta, consultabile attraverso il sito, insieme alle copie dei documenti di identità. Saranno accolte esclusivamente le domende presentate dai residenti nei comuni della provincia di Lecce.