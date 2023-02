HDL Nardò, arriva la capolista Cento, Smith ci sarà

HDL Nardò dopo la meritata vittoria interna con il Cividale, si prepara ad ospitare la capolista Cento, una squadra forte e determinata che staziona in vetta con 32 punti. Il team di Matteo Mecacci finora ha perso solo 4 partite ed in casa l’unica squadra ad aver battuto Cento è proprio HDL Nardò, all’andata infatti terminò 72 a 84, poi ha perso con Ferrara, Forlì e Rimini, tutte le altre sedici le ha vinte.

Ed ora arriva bel Salento per vendicare l’onta della sconfitta del girone di andata e per mettere in saccoccia altri due punti per mantenere la vetta del Girone Rosso.

HDL Nardò si è ricaricata dopo la vittoria esterna con Cividale e coach Gennaro Di Carlo sta preparando la delicata sfida con Cento in cui dovrà fare a meno del lungodegente Ceron ma anche di Parravicini che non riuscirà a recuperare, Borra invece è sulla totale via del recupero.

Notizia importante e positiva riguarda Smith; nonostante l’espulsione nell’ultima gara, il Giudice Sportivo non lo ha squalificato, quindi sarà sul parquet del palazzetto leccese per guidare i compagni verso l’ennesima impresa.

Si gioca sabato a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino, con palla a due alle ore 20.45.