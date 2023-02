Si cosparge di alcol e minaccia di suicidarsi: salvata dai carabinieri

CURSI – Tragedia sfiorata nella notte a Cursi, dove una donna ha tentato di suicidarsi, cospargendosi di alcol e minacciando di darsi fuoco con dei fiammiferi. A fermarla, scongiurando il peggio, sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Maglie, prontamente intervenuti sul posto. I militari, dopo aver parlato a lungo con la donna, sono riusciti a calmarla e a bloccarla, prima che potesse compiere il gesto estremo. Dopo essere stata affidata ai sanitari del 118, la signora è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti. Non sono ancora chiari i motivi che l’abbiano spinta a tentare il gesto estremo, fortunatamente scongiurato.

Giorgia Durante