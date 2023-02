Liguori: “Dopo Gonzalez la Primavera è pronta con nuovi talenti”

La vittoria del Lecce a Cremona ha proiettato la squadra di Baroni a 23 punti in classifica, una vittoria da grande squadra, ne ha parlato a Piazza Giallorossa il vicepresidente del sodalizio gialloross, Corrado Liguori, che però ha posto l’accento sull’assenza dei tifosi residenti a Lecce, unico neo di una giornata perfetta:

“È un dispiacere il fatto i nostri tifosi, residenti a Lecce, non abbiano potuto assistere a questa bellissima partita che è stata giocata da grande squadra, siamo stati molto cinici, abbiamo gestito il primo tempo e abbiamo affondato nel secondo”.

Il progetto Lecce affonda le radici nelle giovanili, dove la squadra Primavera 1 staziona a ridosso della vetta e che dopo Gonzalez è pronta a fornire altri giovani talenti alla squadra di Baroni:

“In prima squadra hanno iniziato ad allenarsi i quattro centrocampisti della Primavera, Berisha (2003), Samek (2004), McJannet (2004) e Vulturar (2004), e i due attaccanti centrali Burnete (2004) e Bruhn (2004). Iniziamo così ed è la premessa per continuare con gli altri ragazzi”.

Alla domanda arrivata dall’angolo social, sui lavori per il Crescent della Tribuna est, spiega:

“Non potrà essere operativo prima della fine del campionato non c’è dubbio, i lavori dovrebbero iniziare tra marzo e aprile, se ne sta occupando l’amministratore delegato Mencucci, ma credo si stiano ultimando le gare d’appalto”

Infine il pensiero sull’impegno di sabato con la Roma:

“Ho sensazioni positive perché credo che ci sia una giustizia, non mi è passata ancora la tristezza per la sconfitta rimediata all’Olimpico con l’espulsione ingiusta di Hjulmand. Secondo me faremo una grande partita e la vittoria di Cremona ci permetterà di giocare con la verve e la spensieratezza tipica di chi ha fatto una grande prestazione”.