Finalmente Nardò, Di Carlo: “Squadra e pubblico binomio perfetto”

LECCE – Una gara da due volti quella tra HDL Nardò e Cividale. Una vittoria dai contorni epici, nata dall’unione della squadra neretina ed un pubblico che ha spinto sul pedale delle emozioni. Si andava inesorabilmente verso la direzione dell’ennesima sconfitta ma poi Stojanovic e compagni hanno cambiato l’inerzia della gara e nell’overtime hanno aggiunto punti preziosi al raggiungimento dell’obiettivo finale e nonostante tutte le difficoltà stagionali il Toro è in una posizione di classifica ottimale. Ha 18 punti ed è in settima nel Girone Rosso insieme a Rimini.

Una vittoria, quella con Cividale, importante, il coach neretino Gennaro Di Carlo ne ha parlato a caldo subito dopo la fine dell’incontro:

“Finalmente è arrivata una vittoria che stavamo inseguendo da diverse settimane, una vittoria che testimonia che il basket non è soltanto tecnica ma è anche carattere, voglia e anima soprattutto.

Al di sopra di tutto c’è l’atteggiamento che la squadra ha cambiato nei secondi due quarti e prepotentemente abbiamo alzato i giri del motore in difesa e abbiamo trasmesso questa energia in attacco.

Questa vittoria nasconde tante difficoltà che in questo momento affrontiamo però necessariamente dobbiamo cercare di andare avanti migliorando la qualità di quello che facciamo, attraverso anche ad allenamenti più qualitativi, è oggettivo che in questo momento facciamo fatica. Quando l’atteggiamento è cambiato la squadra ha anche trascinato il pubblico e così come è successo altre volte qui in casa, quando questo binomio si accende per le squadre avversarie è difficile avere la meglio contro di noi”