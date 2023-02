Di Marco, V. Francavilla: “Andremo fuori casa a cercare la vittoria”

In casa la Virtus Francavilla è un rullo compressore, lo ha capito anche il Giugliano che domenica ha subito un poker con le doppiette di Maiorino e Patierno; è terminata 4 a 1, tre punti con i quali gli imperiali hanno saltato proprio il Giugliano insediandosi in zona play off.

Adesso però serve la vittoria in trasferta per iniziare a far diventare veramente importante una classifica alla quale mancano proprio i punti che non ha saputo conquistare lontano dalla Nuovarredo Arena.

Al termine della gara con i campani, uno dei calciatori finora più positivi della squadra allenata da Calabro, Tommaso Di Marco ne ha parlato in conferenza stampa:

“Siamo molto felici dei tre punti, di aver smosso la classifica, adesso ci troviamo in zona playoff, andremo fuori casa per cercare la prima vittoria esterna per rimanere nella zona palyoff. Questo è il nostro campo di allenamento e lo conosciamo per filo e per segno quindi quando ripartiamo sappiamo già dove sono i compagni, fuori casa giochiamo in campi in erba dov3 non è facilitato il gioco, qui ci aiuta il campo”.