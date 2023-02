Colpi di fucile contro le auto di un commerciante

CASARANO – Non ha sentito alcuna esplosione, si è accorto dell’accaduto solo al mattino quando è uscito dalla porta di casa: su entrambe le sue auto, parcheggiate in giardino, c’erano i segni di pallini. Qualcuno ha sparato nella notte. E’ successo alla periferia di Casarano, in via Collodi, in una villetta singola. Il proprietario delle auto è un commerciante del posto; in realtà le vetture sono intestate alla moglie. I coniugi hanno un’attività commerciale, un negozio di oggettistica nella vicina Taurisano.

Su entrambe le vetture, una Range Rover e una Renault Capture, sarebbero stati esplosi colpi di fucile: una è stata raggiunta al paraurti e a una gomma, l’altra sulla carrozzeria e sul parabrezza. Stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia.