Miglietta: “L’approdo per il diportismo a Frigole sarà fatto”

FRIGOLE – Dopo le critiche del centro destra, del consigliere Giampaolo Scorrano e del coordinatore del Movimento Regione Salento, Giancarlo Capoccia, l’assessore Miglietta replica a quest’ultimo ma annuncia che a Frigole, la darsena/approdo ci sarà.

“Polemiche strumentali ed imprecise”, ha sottolineato l’assessora alle Politiche Urbanistiche del Comune di Lecce Rita Miglietta in risposta alle dichiarazioni rilasciate da Giancarlo Capoccia del Movimento Regione Salento sulla vicenda dell’approdo di Frigole.

“Dando seguito a un ordine del giorno votato dal Consiglio comunale – spiega Miglietta – l’amministrazione comunale ha progettato e ottenuto con il Contratto Istituzionale di Sviluppo i fondi necessari per la creazione di un approdo a Frigole, destinato a creare una infrastruttura a servizio dei pescatori e del diportismo.

Quella che oggi viene definita “darsena” non ha alcun inquadramento urbanistico compatibile con questa destinazione, si tratta di un bacino con una foce che occorre attrezzare per rendere un approdo, secondo i criteri dettati dalla legge. È quello che il Comune sta facendo e porterà alla creazione di servizi funzionali tanto alla pesca quanto al diportismo: un punto di rifornimento per il carburante, servizi igienici, infrastrutture primarie oggi totalmente assenti, oltre alla necessaria liberazione del bacino dai sedimenti marini e al ripristino del tirante d’acqua”.