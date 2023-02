“Fuori uso l’impianto di riscaldamento del Tribunale di Lecce”

LECCE – “E’ fuori uso l’impianto centralizzato di riscaldamento del palazzo di giustizia di viale De Pietro”. A denunciarlo è il sindacato Confsal-Unsa di Lecce. “Nell’ottobre 2022 fu revisionato ma in sostanza non è entrato mai in funzione – spiega il segretario regionale Giovanni Rizzo – Molti lavorano indossando giaccone o cappotto mentre non si sa se il mancato funzionamento (in passato più volte avvenuto) dipenda da guasti tecnici, da carenze di manutenzione, da ritardi o intoppi nelle procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni e servizi connessi alla climatizzazione degli ambienti di lavoro”.