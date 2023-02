Concorso pulitori e internalizzazione 118, sit in di protesta

LECCE- Sit in di protesta del sindacato Cobas in via Miglietta presso la sede dell’Asl di Lecce per le assunzioni a tempo indeterminato per i vincitori/idonei del concorso per 159 pulitori di Sanitàservice Lecce e per le assunzioni a tempo indeterminato del personale del 118.

“Questa mattina -affermano-siamo stati ricevuti dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo dell’Asl di Lecce che hanno detto che nel giro di pochi giorni si avranno le assunzioni per i 60 Pulitori della graduatoria”.

Una prima buona notizia, anche se non basta. I Cobas infatti continueranno a portare avanti questa battaglia, affinché le assunzioni del personale vengano effettuate come previsto dalla legge solo ed esclusivamente dalla graduatoria concorsuale di Sanitàservice che vede 159 vincitori e per lo scorrimento celere della stessa per gli idonei.