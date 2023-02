V.Francavilla, operazione Giugliano, tre punti per superarlo. Le probabili formazioni

FRANCAVILLA FONTANA – La Nuovarredo Arena apre le porte alla 26^ giornata del campionato ed accende i riflettori sulla gara Virtus Francavilla – Giugliano.

Gli imperiali sono in fiducia e vogliono continuare a scalare la classifica per assicurarsi quantov prima i punti utili per la permanenza e poi si vedrà il resto.

In casa non ha mai deluso l’undici salentino e con i tre punti salterebbe proprio il Giugliano che arriva all’appuntamento di oggi con 34 punti mentre la Virtus ne ha 32.

Antonio Calabro dovrebbe disegnare la squadra con un 3-5-2, scegliendo Avella tra i pali, in difesa Solcia, Minelli e Caporale; centrocampo con Cisco, Risolo, Macca, Cardoselli e De Marino; e in avanti Murilo e il bomber Patierno.

Di Napoli, che seguirà la gara dalla tribuna per squalifica, in modo speculare dovrebbe schierarsi con Sassi; Biasol, Scognamiglio, Poziello; Rondinella, Iglio, Gladestony, Ceprano, Oyewale; Piovaccari, Sorrentino.

Arbitra Niccolò Turrini della sezione AIA di Firenze, fischio d’inizio alle 17.30.

Il fischietto toscano dirigerà per la seconda volta i biancazzurri. L’unico precedente risale alla stagione 2020/2021, nella partita Virtus Francavilla Calcio-Juve Stabia.