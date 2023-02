Tenta il furto in macelleria, ma viene colto con le mani nel sacco: arrestato

FRIGOLE – Tenta il furto in una macelleria di Frigole. Ma viene beccato nella notte dai vigilanti e dai Carabinieri all’interno delle celle frigo e finisce in manette

Si introduce nella macelleria che sorge in piazza Alberti a Frigole, ma scatta l’allarme , intervengono le guardiue giurate ed i Carabinieri e per lui, inevitabili, arrivano le manette. A finire nei guai un 35enne di origini polacche, già noto per reati simili. L’uomo, intorno alle due della notte ha provato ad introdursi nelle celle frigo dell’esercizio commerciale, probabilmente il suo obiettivo non era quello di trovare denaro, ma carne da trafugare. L’allarme ha modificato i suoi piani perchè sul posto è dapprima giunta una pattuglia dell’Alma Roma che ha allertato le forze dell’ordine e per lui non c’è stato scampo .

Sul posto, insieme ai militari della sezione Radiomobile di Lecce, anche il proprietario della macxelleria. Una volta verificata la presenza dell’uomo all’interno grazie alla visione delle telecamere del circuito di videosoveglianza, sono state bloccate tutte le possibili vie di fuga del ladro, e quindi i militari si sono introdotti all’interno. Con ogni probabilità il 35enne era atteso all’esterno da un complice, di cui al momento non vi è alcuna traccia, che lo avrebbe aiutato nella fuga con il bottino. Per il ladro colto con le mani nel sacco, si sono invece aperte le porte del carcere.