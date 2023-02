BRINDISI – Un brutto Brindisi cade in casa e saluta, forse, definitivamente la corsa alla vittoria del campionato.

Un’ottima prima frazione della formazione biancazzurra non basta per sbloccare e vincere la gara. Nella ripresa, zero conclusioni verso la porta di Figliola e troppi lanci lunghi. Poche idee ed il risultato è la noia che regna tra i tifosi presenti sugli spalti.

Nel finale poi, nell’ultimo minuto di recupero, punizione micidiale di Ancora che beffa la sua ex squadra e regala tre punti al Martina.

La Cavese ha vinto a Matera per uno a zero e consolida la leadership del Girone salendo a 45 punti. La squadra di Danucci resta a 37 a otto lunghezze dalla vetta e nel prossimo turno farà visita al Lavello.