Lecce, albero cade sulla bici di un bimbo: tragedia sfiorata al parco

LECCE – È una di quelle occasioni in cui davvero solo per un fortuito -e fortunato- caso non siamo qui a raccontare di una tragedia.

La bufera che si è abbattuta improvvisamente su Lecce nel pomeriggio di sabato ha causato molti danni abbattendo, tra l’altro, diversi alberi.

Quello che vedete è caduto esattamente sulla piccola bicicletta di un bambino di sei anni che era sceso dalla sella poco prima. Siamo nel parco che sorge lungo via Vecchia San Pietro in Lama, a Lecce. Un incidente dovuto al vento fortissimo, certo, ma chi qui lavora o abita sa che si sarebbe potuto evitare, perché è da tempo -raccontano- che segnaliamo la pericolosità di alcuni alber e anche di alcuni pali della pubblica illuminazione, ma non è stato fatto nulla.

Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per tagliare l’albero, che sarà rimosso a breve. Come si diceva, il parco è molto bello e molto frequentato da bambini e adulti. Ce ne siamo occupati altre volte in passato per l’incuria in cui spesso versa: sporcizia, vetri rotti e pochi controlli serali.

“Mio figlio ha pianto disperandosi quando ha visto come l’albero ha ridotto la sua bici” racconta la madre del bambino con un sorriso, pensando al dramma scampato per un soffio.

Residenti e titolari di attività del posto tornano a chiedere con forza alle istituzioni locali di intervenire.