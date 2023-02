Il Taranto batte il Latina e festeggia la prima vittoria del nuovo anno

LECCE – Si festeggia finalmente la vittoria in casa Taranto, ma le preoccupazioni o i problemi non sono stati cancellati del tutto. Tanta fatica, ma ci sta, per superare un avversario a caccia di punti per raggiungere una zona di classifica meno caotica.

Tra Taranto e Latina è stato un primo tempo in cui ha dominato la noia. Nella prima frazione di gioco si è registrato un cambio forzato per il Taranto: al 32′ fuori Semprini, forte botta al capo in uno scontro di gioco con Di Livio a metà campo, al suo posto Capuano ha inserito Tommasini.

Ad inizio ripresa il Taranto si presenta con Rossetti e Formiconi al posto di Nocciolini ed Evangelisti.

La squadra rossoblu prova subito a rompere l’equilibrio: il portiere del Latina tocca con la mano un retropassaggio. Sugli sviluppi del conseguente calcio di punizione, battuto da Crecco, lo stesso Tonti allontana

al 15′ Crecco suggerisce da sinistra per la girata di testa di Simone Rossetti, di poco alta sulla traversa.

Gli ospiti ci provano due minuti più tardi con Di Livio, ma la sua conclusione dalla distanza è bloccata da Vannucchi.

È il 67’ quando Rossetti ci prova ancora, ma con scarsi risultati.

Capuano manda in campo Diaby per Romano.

Al 75’ Il Latina sfiora il vantaggio quando Ganz, su suggerimento di Belloni colpisce la traversa.

Poco dopo la mezzora nel Taranto entra Boccadamo per Crecco. Una mossa che paga a due minuti dal novantesio quando il Taranto passa in vantaggio. Boccadamo raccoglie un cross di Mastromonaco e buca la porta dei laziali. Questo i Boccadamo è il primo gol del 2023. È il gol che decide l’incontro. Finalmente il primo successo per la squadra tarantina al termine di una partita che nel primo tempo non lasciava presagire nulla di buono. Nella ripresa, invece, la formazione rossoblu ha cercato il successo con maggiore convinzione fino al gol risolutivo che regala al Taranto la prima vittoria del nuovo anno e cancella sconfitta nel derby di Foggia.

Nel prossimo turno la squadra rossoblu sarà impegnata in casa della Juve Stabia.

TARANTO

Vannucchi; Evangelisti (46’ Formiconi), Antonini, Manetta; Mastromonaco, Romano (70’ Diaby), Labriola, Mazza, Crecco (77’ Boccadamo); Semprini (32’ Tommasini), Nocciolini (46’ S. Rossetti)

A disposizione: Loliva, Caputo, Provenzano, Citarella, Sciacca, Finocchi, Canalicchio

Allenatore E. Capuano

Tonti; De Santis, Celli, Carissoni; Sannipoli, Di Livio (80′ Peschetola), Amadio, Pellegrino (61’ Riccardi), Furlan; Ganz, Belloni (83′ Barberini)

A disposizione: Cardinali, Antonio Esposito, L. Rossetti, Di Mino, Nori, Bordin, Andrea Esposito, Fabrizi

Allenatore Di Donato

Arbitro Crezzini di Siena ( assistenti Giovanni Dell’Orco di Policoro e Andrea Barcherini di Terni). Quarto Uomo :Leonardo Mastrodomenico di Matera

Note: ammoniti Evangelisti, Romano, Rossetti, Diaby, Carissoni, De Santis. Recupero: pt 2′; st 6′; Corner: 1-1