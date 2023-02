LECCE – In Serie D si è giocata la 22^ giornata. La Cavese è uscita vincitrice da Matera grazie a un gol a due minuti dalla fine di Magrì. E il Nardò non perde le distanze rimanendo a tre punti sotto grazie al 4-0 contro il Lavello. Cade, in casa il Brindisi, punito dall’ex Ancora.

RISULTATI E CLASSIFICA DEL GIRONE H