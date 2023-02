NARDO’ – Serve un successo per riprendere la corsa. Serve ritrovare la vittoria per uscire da un vortice pericoloso. La gara della HDL Nardò di questa domenica ha il sapore di una sfida che può indirizzare la stagione. Contro Cividale, infatti, ai granata serve tornare a vincere e non incappare in quello che potrebbe essere il sesto KO consecutivo.

Ecco perché la sfida che si giocherà a partire dalle ore 18 al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, rischia di diventare dirimente. I salentini sono fermi a 16 punti, sulla linea di galleggiamento tra zona playoff e zona playout, mentre i friulani contano 22 punti, quinti in classifica.

La speranza per coach Di Carlo risiede sì nel calore del pubblico amico di Lecce, ma soprattuto nei recuperi dall’infermeria di più di qualche elemento.

L’obiettivo per Nardò è uno soltanto: ritrovarsi e restare aggrappati al treno delle prime 9 in classifica.