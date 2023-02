Happy Casa Brindisi espugna Venezia: terza vittoria di fila

Ancora un rimonta, ancora nell’ultimo quarto, Happy Casa Brindisi si dimostra devastante in volata e batte fuori casa la Reyer Venezia che si arrende all’accelerata degli ospiti che già nel terzo quarto fanno capire che vogliono vincere e possono vincere la gara.

Termina per 75 a 76 una partita entusiasmante in cui sono cinque i giocatori di Happy Casa a terminare in doppia cifra: Reed con 13, Perkins, Bowman con 11, Mezzanotte e Lamb con 10. Decisivo capitan Burnell che difende il risultato in modo magistrale recuperando un pallone nelle ultimissime battute.

I parziali sono di 19-17 nel primo quarto, 38-31 con Venezia ancora avanti nel secondo, e poi parità nel terzo quarto per 54-54, prima dell’accelerata finale dei salentini che poi chiudono a 75-76.

Terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Vitucci che sale a 18 punti e si proietta ad un finale di torneo più tranquillo.

Prossima partita domenica 12 febbraio al PalaPentassuglia contro Verona alle ore 19:00. Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store e su Vivaticket.