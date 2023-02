Gioiella Prisma Taranto lotta ma perde con Itas Trentino

Risultato che non rispecchia l’andamento della gara, Gioiella Prisma Taranto lotta e si batte con coraggio contro l’Itas, ma non basta perché Trentino vince in tre combattuti set, con i parziali di 24-26, 26-28, 22-25.

È mancata anche un po’ di fortuna ai salentini che hanno giocato ancora una volta una buona pallavolo; si registra l’ottima prestazione dell’opposto Lawani, all’esordio casalingo, che ha messo a terra 20 palloni, e di Loeppky, entrambi hanno tenuto Taranto in partita con giocate spettacolari e potenza nei colpi.

A stupire più di tutto il meraviglioso pubblico tarantino: 1700 spettatori, una cornice di tifo e colori come non lo si vedeva da anni al PalaMazzola. Il prossimo importante impegno domenica prossima a Modena.

Non si abbatte però il presidente Tonio Bongiovanni che a fine gara ringrazia tutti i tifosi presenti:

“Io sono cittadino che ama Taranto e i suoi prodotti, abbiamo perso. Noi dobbiamo puntare alla salvezza, dobbiamo farlo tutti insieme, dobbiamo vincere per restare in Superlega, oggi è andata bene per loro e meno bene per noi. Avremmo voluto dare soddisfazione ai tanti tifosi venuti. Abbiamo giocato a tratti molto bene, c’è stata qualche ingenuità. La nostra è una squadra di persone perbene e garbata come tutti quelli che sono venuti a vedere la gara: sono venuti dalla Puglia, dalla Calabria e dalla nostra meravigliosa Taranto. Ci difenderemo fino alla fine, tutti insieme”.