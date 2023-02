Addio a Maria Grazia Toscano: giornalista, scrittrice, anima speciale

LECCE – Si è spenta questa mattina all’età di 63 anni Mariagrazia Toscano, giornalista, scrittrice e studiosa delle tradizioni salentine, grande amante della cultura a tutto tondo, stimata e apprezzata.

“Era un’anima speciale – si legge nei tanti messaggi che si susseguono in suo ricordo – di una sensibilità, dolcezza e bontà infinite”.

Ospite di “A Tu per Tu” si era raccontata nel salotto di Max Persano, incantando anche in quell’occasione per il suo garbo, la passione e la tenacia che l’hanno sempre contraddistinta.

Alla sua famiglia rivolgono le più sentite condoglianze il presidente Paolo Pagliaro e i militanti del Movimento Regione Salento, del quale – tesserandosi – aveva sposato da tempo le battaglie.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 16 nella Chiesa di San Lazzaro.

Ai familiari giungano le condoglianze anche di tutti noi di TeleRama.