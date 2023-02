Gioiella Prisma Taranto: vietato sbagliare

TARANTO – Fare punti per provare a lasciare l’ultimo posto in classifica, è questa la missione della Gioiella Prisma Taranto che domani ospiterà al PalaMazzola, in anticipo televisivo alle 15.30, il Trentino Volley.

La squadra di Di Pinto nelle ultime due gare ha collezionato due sconfitte e un solo punto al tie-break con Piacenza.

C’è entusiasmo in casa rossoblù ma anche altissima concentrazione. La fase offensiva della squadra può giovare del nuovo innesto, il francese Lawani che ha esordito proprio a Piacenza e nonostante la sconfitta ha brillato mettendo giù ben 28 punti, un buon avvio per lui che era arrivato solo pochi giorni prima.

La Gioiella scendere sul parquet del PalaMazzola accompagnato dal tifo di tanti appassionati tra cui 250 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio, invitati dalla società nell’ambito dell’iniziativa #laprismaèpertutti, dunque la società del presidente Bongiovanni dà seguito alla visita dei giorni scorsi presso l’Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto. Un modo semplice, naturale, e passionale di avvicinare i ragazzi a questo sport bellissimo, e per creare nuovi tifosi della Prisma.

L’attesa è tanta perché sarà una vera e propria finale e questo perché Taranto divide con Siena l’ultimo posto con 14 punti. Poi c’è Padova un passo più avanti che ne ha 15, saranno molto certamente queste tre formazioni a giocarsi la permanenza nel massimo campionato di volley nazionale. Dunque si salverà chi sbaglierà meno e le gare in cui non si può sbagliare possono essere chiamate finali.