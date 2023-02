Baroni: “Portiamo avanti le nostre idee, siamo un gruppo di lavoro forte”

LECCE – Nel post match, ai microfoni di Dazn, mister Marco Baroni analizza il 2-0 dei suoi in casa della Cremonese : “Baschirotto sta lavorando come tutti gli altri, non mi piace parlare dei singoli, oggi voglio fare i complimenti a tutta la squadra. Erano arrivate due sconfitte dopo due ottime partite, la squadra è venuta qui a giocarsela. Noi abbiamo una nostra identità, i ragazzi crescono e credono nel lavoro quotidiano. Abbiamo un gruppo di lavoro molto forte e portiamo avanti le nostre idee. C’è qualcuno che è maestro alla playstation e pensa che il sistema di gioco non funziona. Non è però così. Il campionato è complicato, siamo una squadra giovane ma tutti scendono in campo cercando le idee e il gioco”.

LA GARA – “A volte ci sono gli episodi che penalizzano. Non siamo stati fortunati in alcuni episodi, ma la squadra ha sempre giocato con ritmo praticando un calcio offensivo. Oggi ci interessava venire qui e fare la nostra partita, lo abbiamo fatto a viso aperto. Questa squadra deve fare questo tipo di calcio, senza pressioni. Abbiamo ragazzi che hanno talento e lavorano tanto in settimana. In alcune situazioni ci vuole più cattiveria, ma questo fa parte del percorso di crescita. Hjulmand? Sta crescendo e siamo contenti di lavorare con lui. Ai ragazzi dico di leggere poco e lavorare tanto”.