Treni in sosta a Lecce, disturbi al sonno per i cittadini

LECCE – Da circa due anni i treni regionali sono stati sostituiti con dei nuovi modelli, denominati “pop”, che rimangono accesi sui binari per l’intera durata del loro posteggio, comprese le ore notturne, poco distanti dalle abitazioni di via Corvaglia, Via Donizetti, via Basilicata e vie limitrofe.

A poco è servito lo spostamento dei treni alcuni metri in avanti.

A denunciare la situazione è il capogruppo di “Progetto Città” Pierpaolo Patti il quale ha rimarcato inevitabilmente “il grave disagio per i cittadini che lamentano disturbi al sonno ed una situazione di immissione acustica intollerabile ma rappresenta anche un vero e proprio spreco in un periodo come quello che stiamo vivendo, fatto di crisi energetica, ambientale e sociale”.

Il caso approderà in consiglio comunale. Patti, infatti, ha presentato un’interpellanza con la quale si chiede al sindaco quali iniziative ritenga di dover porre in essere al fine di eliminare una così grave e pregiudizievole situazione e, in via immediata e tempestiva, in attesa del consiglio comunale, se non intende assumere i provvedimenti di urgenza necessari alla eliminazione immediata della citata problematica. Un caso che finirà per alimentare nuove polemiche a Palazzo Carafa.

Alessandro Baffa