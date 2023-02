Serie D, frecce accese per guidare la carovana promozione

LECCE – Dietro la capolista Cavese in fila sei squadre, tutte pugliesi, per insidiare la leadership della formazione campana.

La prima antagonista della Cavese è il Nardò. Sono tre i punti che distanziano le due formazioni.

La squadra neretina è in serie positiva da quattro turni; nel girone di ritorno non ha mai perso. Tre vittorie e un pareggio per la squadra granata: numeri che confermano le ambizioni della compagine allenata da Ragno.

E un gradino più sotto a quota 38 c’è il Barletta. La striscia positiva è di cinque turni per i biancorossi, due vittorie e tre pareggi. La freccia è sempre accesa, ma per arrivare al primo posto serve quella continuità che il Barletta sta dimostrando di poter avere

Dopo il mercato invernale anche il Brindisi vuole dare prova della propria e forza. In casa brindisina non si nascondono certo le proprie ambizioni. Dopo il pareggio di Casarano il Brindisi ospiterà il Martina

Nel gruppone all’inseguimento della Cavese c’è pure l’Altamura che nel girone di ritorno ha avuto finora una sola battuta d’arresto, contro il Bitonto. In calendario adesso c’è la sfida contro il Francavilla in Sinni

E poi ecco il Casarano che con i suoi 35 punti dista sette lunghezze dalla Cavese, ma non per questo ha detto addio ai propri piani di vertice. La squadra rossazzurra è attesa dalla difficile trasferta sul campo della Nocerina

Dietro ai rossazzurri con 33 punti c’è il Fasano che punta a tenere a debita distanza le squadre di media e bassa classifica

Insomma un campionato che ancora riserverà certamente tante sorprese. Un torneo che si giocherà fino all’ultima giornata per incoronare la regina