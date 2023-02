La Virtus Francavilla fa un passo in avanti in trasferta

FRANCAVILLA FONTANA- Continua a mancare la vittoria in trasferta alla Virtus Francavilla, ma almeno si sta intravedendo un piccolo miglioramento. Perché nel match della venticinquesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancazzurri hanno conquistato un punto.

In casa dell’Andria, nel derby giocato allo stadio degli Ulivi, è arrivato un pareggio a reti bianche. Si tratta del secondo risultato utile consecutivo ottenuto nel giro di pochi giorni che ha ha dato ancora più valore alla vittoria per tre a zero conquistata alla Nuovarredo Arena sul Monterosi, domenica scorsa.

Ora gli imperiali sono a quota 32 punti in classifica

“Giocavamo contro una squadra che doveva vincere a tutti i costi, ci prendiamo questo punto e pensiamo subito a domenica ed è la prima volta che non prendiamo gol in trasferta” così Calabro nel post match della gara con I cugini andriesi.

Occhio e testa, quindi, al Giuliano, nono in classifica con 34 punti: si gioca domenica alle 17: 30, per la 26esima giornata, e tra le mura amiche gli imperiali devono continuare a macinare punti preziosi in chiave playoff.

Intanto è partita a prevendita per la gara in programma domenica, i tagliandi possono essere acquistati presso la nuova sede in Via per Ceglie, di fronte al piazzale guardia di finanza – ex tribunale.