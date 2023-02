Tentata rapina nel centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi

BRINDISI – Rapinatori in azione stamattina alla gioielleria “Stroili”, nel centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi. Di primo mattino sono entrati in due, a bordo di uno scooter, da una porta secondaria della galleria del centro commerciale con il chiaro intento di andare a rapinare la gioielleria le cui serrande, però, erano ancora abbassate in quanto l’apertura avviene alle 9.

A quelo punto non hanno potuto far altro che darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti le forze cdell’ordine e gli uomini della vigilanza. Purtroppo non è la prima volta che la gioielleria delloe “Colonne” viene presa di mira dalla criminalità organizzata.

M.C.