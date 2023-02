Incidente sul lavoro, operaio travolto da un cancello

PRESICCE-ACQUARICA – Soccorso dai suoi stessi concittadini che sono intervenuti sul posto allarmati dal rumore e dalle sue grida. Un operaio di 53 anni di Presicce- Acquarica è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle gravi ferite riportate agli arti inferiori. L’uomo è stato travolto dal cancello della ex scuola che si trova in Via Roma dove era impegnato nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, l’attività che i precettori del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere per i PUC Progetti Utili alla Collettività.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, certo è che lo sfortunato operaio si trovava nei pressi del cancello, quando qualcosa non è andata per il verso giusto.

La struttura gli è caduta addosso, colpendolo alle gambe. Immediato l’allarme, ad allertare il 118 i numerosi passanti che hanno anche spostato il cancello ctrollatogli addosso. Le indagini per stabilire cosa sia accaduto sono affidate ai Carabinieri.

La corsa all’ospedale Panico di Tricase, dove l’operaio è stato immediatamente sottoposto a tutti gli accertamenti ed in seguito anche ad intervento chirurgico.

“Un nostro concittadino, impiegato in un progetto a favore della comunità e destinato ai percettori del reddito di cittadinanza, è stato vittima di un serio incidente su lavoro” a dare notizia di quanto accaduto sul suo profilo Facebook il sindaco Paolo Rizzo “Auguro a lui una pronta guarigione ed ai suoi familiari una grande solidarietà. Ringrazio di cuore i cittadini che trovatisi sul luogo del sinistro si sono prontamente spesi con coraggio per evitare conseguenze più gravi”.