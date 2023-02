HDL Nardò, arriva Cividale, tante difficoltà ma c’è Smith

In serie A 2 di basket, quello di domenica pomeriggio è un appuntamento importantissimo per HDL Nardò che dopo cinque sconfitte di fila ospita la quinta in classifica del Girone Rosso.

Coach Gennaro Di Carlo lavora in palestra con i suoi ragazzi sperando di recuperare qualche infortunato. Ceron molto certamente salterà la sfida, mentre ci sono forti dubbi sulla disponibilità di Poletti e Borra.

Di fronte dunque ci sarà una squadra forte e compatta che arriva a Lecce al Pala San Giuseppe forte dei suoi 22 punti. Vero è comunque che nonostante le cinque sconfitte di fila, Nardò ha 16 punti, ma deve voltare pagina per rimanere lontana dalla zona retrocessione: obbiettivo mantenere la categoria, a qualsiasi costo. La squadra neretina si affiderà molto certamente alle giocate del fuoriclasse Smith, pronto a prendere per mano i compagni.