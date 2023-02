Happy Casa, vincere aiuta a vincere, a Venezia la prova del nove

BRINDISI – Vincere aiuta a vincere, questo è risaputo nel mondo dello sport ma la forza e l’entusiasmo che Happy Casa Brindisi ha ritrovato con le due vittorie consecutive può diventare il trampolino di lancio in un finale di campionato che può riservare ancora tanti sorrisi.

Un entusiasmo travolgente dimostrato anche dalla pubblicazione sulla pagina ufficiale di un video emozionale targato foto Tasco che ripercorre minuti e attimi di una grande domenica.

Dopo una prima parte di torneo in cui la squadra di coach Vitucci ha vissuto sull’altalena dei risultati tra vittorie e sconfitte brucianti, l’eliminazione dalla Fiba Europe Cupe e la mancata qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, adesso con l’ingresso di Lamb, col ritorno di D’Angelo Harrison e con un ritrovato Perkins, sembra naturale mostrare i muscoli al campionato.

Dopo le vittorie casalinghe, di fronte ad un pubblico eccezionale, con la Virtus Bologna e successivamente con la Reggiana, hanno riacceso la luce proprio dell’entusiasmo aprendo la strada ad un girone di ritorno che sta colorando di biancazzurro i sogni dei tifosi brindisini che vivono di basket.

La prova del nove però arriva domenica perché nel lunch match della 3^ giornata di ritorno Happy Casa sbarca in laguna per giocare contro la Reyer Venezia, squadra in difficoltà che però ha gli stessi punti di Brindisi, 16, con 9 sconfitte su 17 gare, seppur fosse partita con altre aspettative, anche per la squadra veneta questo con i salentini rappresenta un banco di prova importante.

Sarà una gara che si presenta, visti i presupposti, come spettacolare, perché nessuna delle due si risparmierà nulla.

Venezia vuole dimostrare di esserci, Brindisi vuole salire sul carro del proverbio non c’è due senza tre e vincere anche la terza consecutiva, ma entrambe vogliono i due punti per dare uno strappo definitivo alla zona salvezza.