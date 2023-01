Virtus Francavilla, presi Prinelli, Manarelli e Karlsson, ceduto Mastropietro

La Virtus Francavilla ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista scuola Inter, Luca Prinelli. Il classe 2003 è stato prelevato dal Monza dove, in questa stagione, ha disputato il campionato Primavera da capitano, collezionando 11 presenze, 6 reti e 5 assist.

Inoltre in prestito dalla Viterbese è arrivato Davide Manarelli, terzino sinistro, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Successivamente il trasferimento alla Paganese in serie C con cui ha collezionato 27 presenze.

Mentre in uscita da registrare la cessione a titolo definitivo di Federico Mastropietro alla Viterbese che lascia la Virtus Francavilla dopo 132 presenze e 10 gol.

Infine in prestito dal Venezia arriva alla corte di Calabro l’attaccante islandese, classe 1997,Óttar Magnús Karlsson. In questa stagione ha indossato la casacca della squadra americana Oakland Roots Sc con cui ha collezionato 30 presenze e 19 reti.