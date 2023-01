Virtus Francavilla, presi Prinelli e Manarelli, ceduto Mastropietro

La Virtus Francavilla ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista scuola Inter, Luca Prinelli. Il classe 2003 è stato prelevato dal Monza dove, in questa stagione, ha disputato il campionato Primavera da capitano, collezionando 11 presenze, 6 reti e 5 assist.

Inoltre in prestito dalla Viterbese è arrivato Davide Manarelli, terzino sinistro, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Successivamente il trasferimento alla Paganese in serie C con cui ha collezionato 27 presenze.

Mentre in uscita da registrare la cessione a titolo definitivo di Federico Mastropietro alla Viterbese che lascia la Virtus Francavilla dopo 132 presenze e 10 gol.