Virtus Francavilla, è tornato il sorriso. Pierno gol lampo

La Virtus Francavilla è rinvigorita dopo il tre a zero netto e secco rifilato al Monterosi. Marcature aperte da Patierno, raddoppio di Pierno e tris finale di Maiorino.

La squadra ha 31 punti in classifica, è passata nella parte sinistra della classifica e adesso vede il bicchiere mezzo pieno.

Da segnalare anche i cambi indovinati da mister Antonio Calabro, in particolar modo quello di Roberto Pierno che è entrato in campo al minuto 69 e dopo pochissimo scambiando con Kikko Patierno è andato in porta battendo Forte, un gol bellissimo e meritato per il terzino classe 2001 alla sua 23esima presenza stagionale:

“Non ho controllato quanti secondi sono passati da quando sono entrato a quando ho fatto gol; ho fatto tre tocchi, stop, passaggio e tiro e sono contento di aver dato una mano alla squadra e di aver portato la vittoria a casa. La giocata con Patierno la proviamo spesso in allenamento e ci esce abbastanza bene e oggi è andata molto bene”.