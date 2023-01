A poche ore dalla chiusura del calciomercato di riparazione, il Lecce potrebbe ingaggiare Pietro Ceccaroni, difensore centrale, capitano del Venezia. A dirlo è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, intervenuto a Piazza Giallorossa, su TeleRama.

“Ceccaroni è una pista calda, caldissima. Corvino vuole consegnare a Baroni un altro difensore centrale, così liberando Tuia per la Reggina. Con il giocatore l’intesa c’è già: si cerca ora di limare i dettagli con il Venezia che prima di liberare Ceccaroni deve trovare un sostituto. Si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto.“

Ceccaroni, 27 anni, è stato sondato dal Lecce già in estate, ora il ritorno di fiamma. Spezia, Padova e Venezia le sue squadre con cui ha militato in cadetteria. Con i lagunari ha disputato anche la Serie A nella stagione scorsa (34 presenze e 2 gol in massima serie).

“Con il probabile arrivo di Ceccaroni – spiega ancora Laudisa – si chiuderà il mercato del Lecce. Non credo arriveranno altre pedine. Corvino chiuderà il mercato di gennaio con tre innesti (Cassandro, Maleh e appunto Ceccaroni, ndr). Significa aver fatto bene in estate e sbagliato poco in fase di costruzione della squadra”.