Prisma Taranto: Lawani, un lampo di luce in una serata buia

Un lampo di luce in una serata storta. Questo possiamo ben dire parlando di Ibrahim Lawani il nuovo opposto della Gioiella Prisma Taranto che ha esordito nella trasferta di Piacenza.

Una gara dai due volti. L’accelerata iniziale di Gas Sales Bluenergy che ha vinto i primi due set e poi lo scatto d’orgoglio dei salentini che vincendo il terzo e il quarto sono sono andati al tie-break, perso poi 15 a 9.

La Gioiella Prisma ha lottato e può annoverare, tra le note positive di una serata in cui si è dovuta accontentare di un punto, l’ottima prova del nuovo arrivato, il francese Lawani, che ha messo giù ben 28 punti come fossero un biglietto da visita.

Coach Vincenzo Di Pinto, nonostante la delusione per una sconfitta che si sarebbe potuta evitare, è contento della prova di Lawani: “Ha fatto una buonissima partita, era la prima partita che possiamo considerare il primo vero allenamento, è stato bravo, un bell’atteggiamento, ha subito dato forza alla squadra, sapere di poter contare su questo ragazzo è una cosa importante per noi”.

Dal canto suo il francese si è detto felice per come è stato accolto dalla squadra ma rammaricato, ovviamente, per il risultato.