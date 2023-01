Amoruso a Piazza Giallorossa: “Lecce, piccolo miracolo della serie A”

L’ex attaccante Nicola Amoruso, in collegamento con TeleRama durante Piazza Giallorossa, da Viale Leopardi 158 a Lecce, ha parlato del campionato di serie A, evidenziando l’ottima stagione dei giallorossi di mister Marco Baroni:

“Il Lecce fino a questo momento è il piccolo miracolo della seria A, perché vederlo a più 8 dalla zona salvezza direi che è un miracolo; grazie alla politica della società, ovvero puntare sui giovani, con un allenatore bravo che ha le idee chiare e con Corvino che ha una marcia in più nella conoscenza del nostro calcio e dei calciatori. Nonostante queste ultime sconfitte direi che è stato svolto un grande lavoro, c’è da dire che queste due sconfitte devono far riflettere senza drammatizzare ma bisogna guardare agli aspetti positivi, ovvero la possibilità di continuare a fare un grande campionato con grande attenzione. C’è stato qualche disimpegno sbagliato di troppo, quindi secondo me è calata un po’ l’attenzione e in una squadra come il Lecce, che deve lottare, questa caratteristica non deve mai venire meno. Antenne sempre alte e massima concentrazione domenica dopo domenica perché questo è un campionato che può riservarci ancora tante sorprese”.