Virtus Francavilla, tris al Monterosi

LECCE – In Serie C la Virtus Francavilla ha battuto 3-0 il Monterosi. La squadra di Calabro ha sbloccato il risultato già al 2′ con Patierno. Nel secondo tempo il raddoppio è stato firmato da Pierno, al 70′. Gli ospiti hanno chiuso la partita in dieci uomini perché al 76′ Mbende è stato espulso. E due minuti più tardi la squadra francavillese realizzava il terzo gol con Maiorino.

Calabro aveva mandato in campo Avella in porta; Idda, Minelli e Caporale in difesa; Cisco, Di Marco, Risolo, Murilo e De Marino a centrocampo; Maiorino e Patierno in attacco.

Anche gli ospiti si sono schierati con il 3-5-2, con Carlini e Costantino in attacco.

In classifica la squadra di Calabro è in nona posizione con 31 punti.