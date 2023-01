V. Francavilli, ecco il Monterosi, le probabili formazioni

La Virtus Francavilla ospita per la 24^ giornata del Girone C del campionato di serie C la Gelbison, non sarà una gara semplice ed i padroni di casa vogliono la vittoria per cercare di voltare pagina definitivamente e arrivano motivati a fare bene dopo l’ennesima sconfitta esterna con la Gelbsion,

Calabro ha spiegato che sarà una gara difficile e che deciderà alla fine chi scenderà in campo perché sono tanti i dubbi e i ballottaggi.

Comunque l’allenatore salentino potrebbe scegliere Avella in porta, in difesa invece Idda, Minelli e Caporale; centrocampo con Cisco, Risolo, Tchetchoua, Murilo, e De Marino e in avanti Maiorino con Patierno.

Menichini che seguirà dalla tribuna per squalifica, al suo posto Di Deo, molto probabilmente si schiererà col 3-5-2 mandando in campo Forte; Tartaglia, Borri, Mbendè; Verde, Santoro, Lipani, Parlati, Cancellieri; Carlini, Costantino.

Fischio d’inizio alle ore 17:30, per ospitare il Monterosi. Arbitra Enrico Gigliotti di Cosenza.