Ultimo quarto spettacolare: Brindisi vince anche con la Reggiana

BRINDISI – Bisognava vincere ancora per ripetersi, per dare continuità alla vittoria con Virtus Bologna, per mettere fieno in cascina, bisognava vincere per i propri tifosi. E al PalaPentassuglia, ancora sold out, Happy Casa Brindisi ha vinto con la Reggiana.

Lo ha fatto al termine di una gara aperta a qualsiasi risultato. Dopo il primo quarto chiuso sotto di due punti sul 13-15, in pareggio il secondo per 37-37, nel terzo Brindisi va sotto sul 60-50 ma così come accadde contro il Bologna, nell’ultimo periodo accelera, mette la freccia e mette a segno un super break di 31-14 superando per 81-74 gli emiliani che restano all’ultimo posto in classifica con 10 punti. Happy Casa invece sale a 16 e si lascia alle spalle tante negatività.

La Stella del Sud il 5 febbraio vola a Venezia dove nell’anticipo di mezzogiorno affronterà la Reyer al Taliercio.