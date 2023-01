Taranto, crollo nel cuore della città vecchia

Tragedia sfiorata questa sera, poco prima delle 22, in via Duomo nell’isola madre di Taranto. La parte superiore della facciata di un edificio è caduta e dei grossi pezzi di muratura sono andati a finire su un’auto che era parcheggiata proprio al di sotto dello stabile. Al momento del crollo l’autista della vettura era all’interno dell’abitacolo ma, miracolosamente, è rimasta illesa ed è riuscita a mettersi al riparo poco lontano dal punto della caduta della parete. Nessuna persona quindi è rimasta ferita, solo tanta paura tra i residenti della zona. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto che hanno provveduto a mettere immediatamente in sicurezza la zona e hanno effettuato tutti i sopralluoghi e le verifiche del caso.