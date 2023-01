Serie D/H, 21^ giornata, spicca il derby Casarano-Brindisi

Ci siamo, si alza il sipario sulla 21esima giornata del Girone H del campionato di serie D e questo significa che si accendono i riflettori sul derby salentino tra Casarano e Brindisi.

Grande attesa per il big match di giornata, entrambe vogliono vincere per non perdere terreno dalla capolista la Cavese che incontra l’ultima in classifica, la Puteolana.

Mister Danucci seguirà la sfida dalla tribuna perché sconta la seconda e ultima giornata di squalifica, così come Santoro. Il Casarano vincendo salterebbe il Brindisi di un punto, il Brindisi vincendo si assicurerebbe di rimanere sicuramente a meno 3 dalla vetta e allungherebbe sul Casarano. Entrambe le squadra in estate sono state costruite per vincere, entrambe hanno iniziato il campionato a singhiozzo. Tutto è pronto dunque si accendano i riflettori.

Infine su disposizione del Presidente della FIGC, verrà effettuato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex Presidente della Figc e della LND Carlo Tavecchio.

Ecco il programma completo e la classifica:

SERIE D/H – 21ª giornata

ore 14.30:

Bitonto-Matera;

Casarano-Brindisi;

Cavese-Puteolana;

Francavilla in Sinni-Barletta;

Gladiator-Fasano;

Lavello-Nocerina; Molfetta-Nardò;

ore 15.00: