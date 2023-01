Prisma Taranto Eccellenza sportiva, oggi impegnata a Piacenza

Giornata importante per la Gioiella che dopo aver ricevuto durante la festa del Volley Pugliese, il premio all’eccellenza sportiva, oggi si appresta ad affrontare alle 15.30 la Gas Sales Piacenza al Pala Banca, in anticipo televisivo su Volleyballworld.tv.

Il premio è stato ritirato dal segretario e Stefano De Luca alla presenza del coach della Nazionale Ferdinando De Giorgi.

Un bel riconoscimento per la società guidata dal presidente Bongiovanni che tra tanti sacrifici e tantissima passione porta in alto il nome del Salento e della Puglia nel panorama nazionale.

Prisma Taranto dovrà fare a meno dell’opposto Stefani che ha subito un infortunio nella gara con il Verona ma ci sarà l’esordio di Lawani, infatti il talento francese è già a disposizione per provare ad incidere in una sfida che è di vitale.

Taranto, deve vincere, la missione è evitare l’ultimo posto, ha 13 punti in classifica ad un solo punto dall’ultima, il Siena che ne ha 12, poi c’è Padova che ne ha 14. Sono queste tre che dovranno giocarsi la permanenza nella Superlega. La Gas Sales Bluenergy Piacenza invece cerca riscatto dopo gli ultimi risultati negativi ma è quinta in campionato con 25 punti e non ha nessuna paura addosso. Sarà una gara da vivere punto dopo punto.