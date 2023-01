Piacenza vince al tie break con Gioiella Prisma Taranto, dopo una gara combattuta

Era una gara proibitiva, Gioiella Prisma Taranto lo sapeva che la Gas Sales Piacenza era difficilmente gestibile, ma ha lottato con tutte le forze ma alla fine ha ceduto al tie break.

I padroni di casa si aggiudicano i primi due set con i parziali di 29.27, 25-21.

Poi i salentini riescono a riacciuffare la gara, vincono terzo e quarto set: 20-25, 23-25.

Al tie break però termina 15-9 ma gli ionici escono a testa alta dal Pala Banca, dopo una sfida in cui hanno dato tutto.

La lotta per la salvezza si fa sempre più dura, i giochi sono ancora aperti ma non basta giocare bene servono vittorie nette e importanti per risollevarsi.