Il Brindisi costruisce ma spreca, a Casarano termina 1-1

CASARANO – Il solito Brindisi perde un’altra occasione per vincere uno scontro diretto. I biancazzurri fanno la gara per gran parte del match, costruiscono ghiotte palle gol, ma sprecano diverse occasioni. Succede che al primo tiro in porta, il Casarano passa in vantaggio con Citro al 15′ del secondo tempo.

La reazione ospite non tarda ad arrivare, ci pensa Felleca a guadagnare un calcio di punizione dal limite che Sirri trasforma nella rete dell’1-1, direttamente su calcio piazzato.

Finisce in pareggio, con un punto che invece di accontentare gli adriatici, lascia l’amaro in bocca per quanto visto sul terreno di gioco.

A. Contaldi