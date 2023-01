Capuano avverte: “Gara da vincere”. Ecco le probabili formazioni di Taranto-Gelbison

TARANTO – Finalmente si torna in campo, finalmente la parola passa al pallone, dopo una settimana infuocata a causa delle dichiarazioni di Infantino, ex Taranto, pungenti nei confronti di Ezio Capuano, mister del Taranto, definito anti calcio e persona che offende i calciatori, e la seguente presa di posizione della società che procederà così come ha spiegato il consulente Caligani, per vie legali nei confronti del calciatore che è ancora un calciatore del Taranto, in prestito alla Gelbison.

Dunque spazio a Taranto-Gelbison, valida per la 24^ giornata del Girone C del campionato di serie C.

“È una partita difficile, è una partita da vincere, giochiamo contro una squadra che concede poco, una squadra molto fisica, ben messa in campo ma noi abbiamo un solo risultato, la vittoria ci metterebbe in una posizione di classifica, – dichiara mister Capuano – abbiamo un’occasione importante”.

Il Taranto potrebbe scendere in campo con Vannucchi in porta; Evangelisti, Antonini e Formiconi in difesa; Mastromonaco, Romano, Labriola, Provenzano e Ferrara in mezzo al campo; Bifulco e Tommasini in avanti.

De Sanzo dovrebbe schierare la Gelbison a specchio con Anatrella; Loreto, Bubacarr, Granata; Onda, Graziani, Uliano, Fornito, Nunziante; Infantino, De Sena.

La classifica parla chiaro, una vittoria del Taranto provocherebbe uno strappo importante con la zona calda e gli ionici allungherebbe sulla Gelbison che invece con 24 punti prova l’aggancio proprio al Taranto. Fischio d’inizio alle 17.30, la gara sarà diretta da Cavaliere della sezione di Paola

PROBABILI FORMAZIONI

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano, Labriola, Provenzano, Ferrara; Bifulco, Tommasini. All. Capuano. A disp.: Loliva, Sciacca, Manetta, Crecco, Citarella, Mazza, Diaby, Canalicchio, Semprini, Rossetti, La Monica.

GELBISON (3-5-2): Anatrella; Loreto, Bubacarr, Granata; Onda, Graziani, Uliano, Fornito, Nunziante; Infantino, De Sena. All. De Sanzo. A disp.: Vitale, Correnti, Francofonte, Marong, Savini, Tumminiello, Faella.