Prima assemblea di “Azione” anche in provincia di Brindisi

Brindisi – Il centro politico che si ritrova sulle posizioni di Carlo Calenda prova a radicarsi nei territori per dare concretezza ad un progetto politico condiviso da Matteo Renzi e che intende rappresentare una vasta area che non si riconosce nel centro destra e nel centro sinistra. A Brindisi, su iniziativa del coordinatore regionale Fabiano Amati, si è svolta la prima assemblea provinciale a Palazzo Nervegna. Folta la rappresentanza di militanti giunti da Fasano, il comune di Amati, ma significative anche le presenze del sindaco di Francavilla Fontana De Nuzzo e di esponenti del Partito Repubblicano e di liste civiche pronte a scendere in campo nelle prossime elezioni amministrative del capoluogo. Al tavolo, oltre ad Amati ed al suo collega consigliere regionale Mennea, c’erano il coordinatore provinciale Raffaele Pappadà ed il coordinatore cittadino Fabio Fragnelli.

