Migliaia di pazienti senza medico di famiglia, SOS anche a Lecce

GALATINA – Pochi medici di base in tutta la Regione. A due mesi dalla proclamazione dello stato di agitazione, la Fimmg (Federazione Italiana medici di medicina generale), lancia un nuovo allarme e chiama in causa la Regione Puglia.

Sei le assemblee convocate. Per la provincia di Lecce, l’assemblea si è svolta a Galatina. I camici bianchi hanno ribadito con forza il “gravissimo stato di disagio vissuto da tutta la categoria” invitando la cittadinanza a mobilitarsi in difesa del servizio sanitario.

All’ordine del giorno, in particolare, la grave situazione in cui versano moltissime famiglie sprovviste di medico di base. Il sindacato ha fatto luce sulla ASL di Bari che si trova in una situazione di forte carenza, problematica che potrebbe colpire anche la ASL di Lecce, dove si cominciano ad avvertire le prime preoccupanti criticità.

Per l’Azienda Sanitaria Locale Leccese, sono 8 i posti di assistenza sanitaria non coperti nel 2022, un dato allarmante poiché per il 2023 si prevedono altre carenze: “Le richieste di pensionamento sono tante e sarà difficile sostituire i posti che si libereranno”, dice il segretario della Fimmg Lecce Antonio De Maria, che aggiunge “Dopo mesi di richieste nei confronti della Regione Puglia non ci sono state risposte”.

Dal 2019 al 2022, per i medici di famiglia gli interventi sono aumentati in maniera consistente.

L’emergenza Covid ha incrementato il loro carico lavorativo creando affanno nell’intera categoria, sprovvista anche di figure di supporto sanitario come infermieri e Oss. Solo per il 2022, la Asl di Lecce ha registrato 145mila prestazioni di particolare impegno professionale, da parte dei medici generali.

La situazione, dunque, resta grave. Ecco perché il sindacato preannuncia una forte mobilitazione a Bari per il mese di Marzo, e non esclude nemmeno il ricorso agli scioperi.