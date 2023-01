Lecce, per Maleh forte trauma distorsivo

LECCE – (t.d.g.) Oggi e domani liberi per il Lecce che riprenderà la preparazione lunedì pomeriggio all’Acaya Resort.

Nel prossimo turno i giallorossi, sabato 4 febbraio saranno impegnati sul campo della Cremonese, battuta nel pomeriggio dall’Inter, 2-1 per i milanesi il risultato finale.

Da lunedì il tecnico dei giallorossi penserà al prossimo avversario. E valuterà, pure, le condizioni di Maleh. Il centrocampista ex Fiorentina, che Baroni aveva mandato in campo dall’inizio, è stato costretto a uscire nel secondo tempo per infortunio. Al termine della partita è stato comunicato che Maleh ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. E la risonanza magnetica, effettuata presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso ” di Lecce, ha evidenziato un forte trauma distorsivo alla caviglia sinistra con ematoma. Baroni spera di poterlo avere di nuovo a disposizione già dalla partita contro la Cremonese, ma la settimana inizierà pensando ad eventuali alternative. La prima è sicuramente Gonzalez.

Per tornare al calendario di Serie A, la squadra giallorossa affronterà prima la Cremonese e poi ospiterà la Roma al Via del Mare sabato 11 febbraio.

Intanto Corvino e Trinchera, in queste ultime ore di mercato (chiuderà il 31 gennaio), cercheranno di dare a Baroni le pedine necessarie, se possibile, per puntellare ancora di più la squadra. Qualche novità potrebbe esserci, ma Baroni si concentrerà per il momento sulla rosa a disposizione e con la quale deve cercare di dare una sterzata al doppio stop arrivato contro due dirette concorrenti per la salvezza.