Indennizzi Xylella, la raccolta firme fa tappa a Novoli

NOVOLI – La raccolta di firme prosegue. E cresce giorno dopo giorno. Continua a far breccia la mozione presentata dal Consigliere regionale con la quale si chiede alla Regione Puglia a estendere da 3 a 5 anni gli indennizzi per chi ha subito danni dalla Xylella in provincia di Lecce, la più colpita da quello che possiamo definire un vero e proprio flagello.

Dopo Melendugno, Guagnano, Castrignano del Capo, Patù, Supersano Il tour del Movimento Regione Salento ha fatto tappa a Novoli, in Piazza Regina Margherita, dove si sono ritrovati agricoltori, olivicoltori, rappresentanti istituzionali e semplici cittadini. Una battaglia bipartisan che non è solo squisitamente economica”, come ha sottolineato il sindaco di Novoli Marco De Luca.

L’obiettivo è quello sensibilizzare la popolazione della provincia di Lecce su un tema di grande interesse per rivendicare attenzione e rispetto per un territorio che ha sofferto più di altri a causa dello tsunami della Xylella.

“Continueremo questo nostro tour in tutte le piazze – ha sottolineato Pagliaro – perché crediamo che sia indispensabile raggiungere un risultato fondamentale per il futuro del comparto agricolo e olivicolo dei nostri territori che vivono prevalentemente di agricoltura, in attesa di una totale riforestazione che regali nuova vita agli spettrali paesaggi lunari ai quali sono state ridotte le nostre campagne a causa della xylella”.