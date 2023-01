Il Taranto si rinforza ancora. Domani arriva la Gelbison

TARANTO – Il Taranto è pronto per la sfida di domani con la Gelbison alla Iacovone, con fischio d’inizio alle 17.30, la gara sarà diretta da Cavaliere della sezione di Paola. I campani arrivano nel Salento sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria con la Virtus Francavilla che ha sbloccato una crisi di vittorie che durava dal 13 novembre.

Parlando di successi e andando a ritroso, la prima vittoria della Gelbison tra i professionisti è stata proprio con il Taranto. De Sanzo ha sostituito Esposito sulla panchina dopo un avvio di torneo molto difficoltoso. In settimana poi è montata la polemica creata dalla dichiarazioni dell’ex Infantino che ha avuto parole pungenti nei confronti di mister Capuano.

Sono tante le chiavi di lettura di questo match che potrebbe essere risolto da un episodio, di fronte due squadre che vogliono vincere ma che non hanno l’acqua alla gola e quindi un risultato negativo comunque non comprometterebbe il cammino futuro.

La Gelbison ha 27 punti, staziona al 15° posto, ha vinto 6 gare, pareggiate 9 e perde 8; hanno segnato 18 gol e ne hanno incassati 23. Il Taranto ha 29 punti e una sconfitta significherebbe essere superato in classifica proprio dalla Gelbison, dunque la sfida, valida per la 24^ giornata del Girone C del Campionato di serie C, assume anche questo aspetto importante.

De Sanzo di solito si affida al 3-5-2 e bisognerà capire quali saranno le sue scelte per la partita col Taranto ma potrebbe decidere di affidarsi a Anatrella in porta con Granata, Gilli e Loreto in difesa. Nunziante e Onda sugli esterni ed a completare il centrocampo Graziani, Uliano e Fornito, con De Cena e Infantino in attacco.

Intanto la società ionica ha chiuso altre tre operazioni di mercato, una in uscita e due in entrata; ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Gaston Romano e gli arrivi del difensore centrale classe 1996 Giacomo Sciacca e del centrocampista classe 2003 Francesco Citarella. Il primo arriva dal Foggia dove in questa stagione ha giocato 19 gare, e il secondo dalla Gelbison con cui è sceso in campo nella stagione in corso 9 volte.

Capuano avrà a disposizione Evangelisti in difesa e Tommasini davanti che hanno scontato le squalifiche ed i nuovi che sono già a disposizione.